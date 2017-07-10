На севере столицы вертолетом эвакуируют в НИИ Склифосовского двух пострадавших при пожаре в торговом центре «Рио». Об этом сообщает Московский авиационный центр.

«По сообщению оперативного дежурного, в данный момент санитарный вертолет МАЦ эвакуирует с пожара в ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе двух пострадавших», — говорится в сообщении авиацентра, размещенном в Twitter.

Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавших при пожаре в НИИ имени Склифосовского. На борту их сопровождают врачи МАЦ и ЦЭМП.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло на втором этаже торгового центра. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

По последним данным, количество пострадавших во время пожара возросло до 14 человек.