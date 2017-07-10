В Брянске задержана женщина, подозреваемая в кражах у пожилых людей. Под видом сотрудницы социальной службы она присвоила 270 тыс. рублей и три золотых изделия.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, от действий злоумышленницы пострадали пенсионерки 82 и 89 лет. С обеими она познакомилась на улице и обещала помощь в оформлении документов для получения денежной выплаты.

Старушки пускали ее домой, где женщина воровала деньги и драгоценности. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшие уже опознали приходившую к ним лжесотрудницу соцслужбы.