Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что действия Минкомсвязи и ФГУП «Почта России» относительно премии бывшего главы предприятия Дмитрия Страшнова соответствовали закону.

«Я считаю, что всё делалось в рамках законодательства», — подчеркнул зампред российского правительства.

Он также выразил надежду, что правоохранительные органы смогут разобраться в этой ситуации.

Трудовой контракт Дмитрия Страшнова, занимавшего должность гендиректора «Почты России», истек 1 июля 2017 года, на его место назначен замруководителя Минэкономразвития Николай Подгузов.