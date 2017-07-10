Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Кувейт, где ему предстоит обсудить ситуацию вокруг Катара. Кувейт выступает посредником в урегулировании дипломатического кризиса.

Тиллерсон проведет переговоры с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, встретится с руководителем кувейтского МИД шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

Тиллерсон из Кувейта направится в Катар и Саудовскую Аравию, где обсудит с руководством аравийских монархий сложившуюся в регионе ситуацию.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.