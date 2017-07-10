В Килемарском районе Марий Эл, на берегу реки Арда, состоялся X Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля предков». В нем приняли участие 30 коллективов из 10 районов региона, Йошкар-Олы, Нижегородской области, Кировской области и Донецкой Народной Республики.

Как передает ИА «МариМедиа», частью мероприятия стала ярмарка декоративно-прикладного искусства. Этнокультуру марийского народа демонстрировали живые экспозиции народного быта, обрядов и традиционных промыслов.

Под открытым небом работали и мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать свою сноровку на ткацком станке, гончарном круге или прялке. В этом году особое внимание было уделено истории становления традиционного промысла ардинцев — обработке древесины. Праздник завершился масштабным этномарафоном «Танцуй, Заволжье!», участие в котором приняли сотни человек.