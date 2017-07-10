В России «АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Vesta CNG с серийной газобаллонной установкой, сообщила компания. Подобная модель является первой в истории бренда.

«Lada объявляет о начале продаж Lada Vesta CNG. Премьерный показ модели состоялся на выставке «Иннопром», также автомобиль был передан в опытную эксплуатацию Министерству энергетики Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Стоимость автомобиля составит от 600,9 тыс. рублей. Газобаллонная установка рассчитана на применение сжатого природного газа и может работать как на бензине, так и на метане. В целях безопасности автомобиль оборудован специальными предохранителями, что исключает возможность разрыва баллона и неконтролируемого выхода газа при повреждении.