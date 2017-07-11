Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение разработать базовый законопроект о государственной молодежной политике в России. По мнению спикера СФ, в этом документе должны быть отражены основные проблемы молодежи на сегодняшний день, а также максимально учтены лучшие региональные практики. Как рассказала «Известиям» член комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева, в сентябре проект закона может быть вынесен на общественные слушания в регионах, чтобы еще до президентских выборов была возможность принять его в первом чтении. Эксперты к инициативе сенаторов отнеслись скептически.

Вопрос отсутствия на федеральном уровне закона о молодежной политике спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подняла 10 июля на встрече с членами и экспертами палаты молодых законодателей при СФ. По ее словам, различные проекты такого закона неоднократно вносились на рассмотрение Федерального собрания, однако все они носили общий характер и «не затрагивали глубинные проблемы, которые сегодня волнуют молодежь».

— Нам ведь не нужен закон ради закона, ради галочки, чтобы только название звучало — «закон о молодежной политике», — который ничего молодежи, по сути, не даст. Нам нужен серьезный, проработанный, взвешенный документ, который бы включал основные проблемы молодежи на сегодняшний день, — подчеркнула сенатор.

В настоящее время в экспертном совете по государственной молодежной политике при профильном комитете СФ разработана концепция проекта федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в РФ». Об этом на встрече со спикером Совфеда сообщила член палаты молодых законодателей Екатерина Поздеева.

В документе (имеется в распоряжении «Известий») отмечается, что «современная государственная молодежная политика должна рассматриваться как неотъемлемая часть более общей и глобальной проблемы — создания социального и правового государства, демократических институтов гражданского общества». Основная идея законопроекта заключается «в установлении четкого правового статуса молодежи, органов управления по делам молодежи и организаций, работающих с молодежью, и в обеспечении системного правового регулирования общественных отношений в сфере государственной молодежной политики на всей территории РФ».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что для того, чтобы эти предложения получили право на жизнь, в них должны быть отражены ключевые принципы государственно-общественного партнерства в сфере молодежной политики. Также должны быть максимально учтены лучшие наработки регионов.

— Во многих регионах такие законы уже есть, и они работают. Очень важно выбрать всё самое ценное и закрепить это на федеральном уровне. Мы этой работе будем оказывать всемерную поддержку, — пообещала спикер СФ.

В свою очередь, член профильного комитета СФ Татьяна Лебедева сообщила «Известиям», что работа над проектом закона уже идет. По ее словам, была разработана «дорожная карта», по которой проект документа уже в сентябре будет вынесен на общественное обсуждение в регионах.

— Если у нас получится, то мы хотим, чтобы уже до президентских выборов прошло первое чтение в Госдуме. Задача поставлена, будем стремиться, — сказала парламентарий, подчеркнув, что в законопроекте не будет идти речь о предоставлении каких-то льгот или преференций молодежи.

Эксперты, опрошенные «Известиями», скептически отнеслись к идее принятия закона о молодежи.

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, сегодня «молодежная политика» стала расхожим политическим термином, который может нуждаться в уточнении.

— Принято говорить, что все беды от того, что нет правильной молодежной политики. Однако все попытки конкретизировать эту тему уходят или в абстракции, или в предложения, усиливающие социальную несправедливость. Например, в идеи предоставления льгот молодым семьям или молодым предпринимателям — фактически за счет других поколений, — указал политолог.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, разговоры о молодежной политике связаны с реакцией на весенние акции, в которых активно участвовала именно молодежь. Политолог считает, что экспертному совету при Совете Федерации совместно с палатой молодых законодателей будет сложно выработать серьезные предложения по этому вопросу.