Немецкий концерн Siemens планирует подать в суд на причастных к поставкам его турбин в Крым. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение концерна.

Ранее компанию Siemens обвинили в поставке в Крым турбин в обход санкций ЕС, запрещающих компаниям союза поставлять на полуостров энерготехнологии.

Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил, что Siemens не поставляла турбины в Крым.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на полуостров для строительства электростанций поставлены российские турбины, собранные из отечественных компонентов.

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — уточнил он.