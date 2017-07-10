Количество пострадавших во время пожара в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе в северной части столицы возросло до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Количество пострадавших выросло до 14 человек», — пояснил собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло на втором этаже торгового центра, горит текстильная продукция. Предположительно, плотное задымление возникло из-за несрабатывания системы дымоудаления. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.