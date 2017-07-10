Где и как новые российские граждане будут присягать на верность РФ, будет определять президент — такие поправки ко второму чтению в соответствующий закон разработал комитет Госдумы по законодательству и госстроительству. Еще неделю назад депутаты планировали напрямую определить порядок принесения присяги в законе. От принесения торжественной клятвы будут освобождены дети до 18 лет, а также недееспособные, следует из доработанного текста поправок в законопроект «О гражданстве РФ» (есть в распоряжении «Известий»), который комитет 11 июля рассмотрит перед вторым чтением на своем заседании.

Идею о введении присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов президент Владимир Путин поддержал 6 июня в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты оформили эту идею в виде поправки ко второму чтению в законопроект, предусматривающий отмену решения о выдаче гражданства тем, кто впоследствии был осужден за ряд преступлений террористического или экстремистского характера: например, за публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание в СМИ или в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также за угон самолета, поезда или водного транспорта, но — лишь в случае, если это деяние связано с терроризмом (ч. 4 ст. 211 УК РФ). Согласно законопроекту, логика его была такова: оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство — встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание. Законопроект в апреле внесли в Госдуму лидеры думских фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и спикер ГД Вячеслав Володин. 19 мая депутаты приняли его в первом чтении.

На прошлой неделе комитет ГД по госстроительству и законодательству утвердил текст законопроекта ко второму чтению, однако сейчас его еще раз переработали. Теперь в нем говорится, что порядок принесения присяги установит президент РФ. Ранее парламентарии собирались описать процедуру непосредственно в законе «О гражданстве РФ», указав, что церемония должна проходить в торжественной обстановке перед государственным гербом и флагом России в присутствии представителя МВД. Однако из текста законопроекта не было понятно, где должно проходить такое мероприятие — перечень мест, где возможно размещение герба РФ, регламентирован соответствующим федеральным конституционным законом. В их число входят суды, кабинеты глав органов госвласти субъектов, муниципальных образований, судей, прокуроров, глав федеральных органов исполнительной власти и т.д. Вероятнее всего, это могли бы быть и ЗАГСы.

Произносить торжественную клятву желающие получить гражданство РФ будут после того, как чиновники проверят их документы. Но российский паспорт человек получит лишь после того, как принесет присягу, следует из доработанного текста. Неделю назад в проекте говорилось о том, что присяга должна предшествовать подписанию указа.

В обновленном тексте говорится о том, что присягать России будут с 18 лет, а не с 14. Сохранилось правило, по которому от принесения присяги будут освобождены недееспособные или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги. Кроме того, президент РФ имеет право освободить от этой процедуры и «иных лиц»,

Также в обновленном законопроекте прописан особый порядок приема в российские граждане жителей Украины, которые считаются носителями русского языка. Им придется официально отказаться от украинского гражданства, предоставив для этого соответствующее заявление в уполномоченный орган Украины. Нотариально заверенную копию заявления нужно будет передать российским чиновникам. Отказ от «чужого» гражданства, как и сейчас, не потребуется, если это предусмотрено международным договором либо если это невозможно «в силу независящих от лица причин». Соответствующую поправку к закону предложила группа депутатов, среди которых первый вице-спикер ГД Иван Мельников (КПРФ), Наталья Поклонская, Павел Крашенинников и Айрат Фаррахов (все — «Единая Россия»).

— Я думаю, многие из вас знают, что получить справку с Украины нереально, просто невозможно. Соответственно очень много людей ждет решения своей судьбы по поводу гражданства РФ, — объяснил накануне глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР).

Помимо этого, в тексте появилось уточнение, что ограничения на занятие определенных должностей для иностранцев не будут распространяться на тех, кто письменно отказался от «другого» гражданства и сдал прежний паспорт в МВД России, но «по независящим от него причинам» его не перестали считать гражданином другой страны. Сейчас иностранцам запрещено занимать должности на муниципальной службе, быть принятыми на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности России. Также человек с двойным гражданством или видом на жительство другой страны не может стать депутатом Госдумы или членом Совета федерации.

Планируется, что закон должен вступить в силу с 1 сентября 2017 года, к тому моменту должны быть готовы необходимые подзаконные акты.