В Ярославле на улице Загородный Сад от проспекта Октября до улицы Воинова с 24 июля вводится ограничение стоянки машин по четным и нечетным дням месяца. Изменения нужны для обеспечения пропускной способности. Нарушителей будут штрафовать.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», в связи с аварийными работами по устранению дефектов на тепловой сети с 13 по 16 июля будет закрыто движение автомобилей в районе дома № 13 по улице 50 лет ВЛКСМ.

В Ярославле в мае начался ремонт на 29 магистралях. Бригады трудятся в дневное и в ночное время, перекрытий движения автомобилей не планируется. В 2017 году планируется отремонтировать 74 км дорог, из них 49 км — в Ярославле, остальные — дороги регионального значения в Ярославском и Тутаевском муниципальных районах. На работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в регионе будет выделено в общей сложности 1 млрд 306 млн рублей из бюджетов разного уровня.