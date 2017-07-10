Проживающих на Украине граждан РФ обяжут проходить обязательную регистрацию по месту жительства и информировать соответствующие органы о перемещении по территории страны. Об этом в понедельник сообщил секретарь СНБО республики Александр Турчинов.

«Вводится... требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины в месте их временного проживания, а также вводится необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины», — сообщил Александр Турчинов по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны страны.

Он подчеркнул, что уже отдал соответствующее поручение СНБО, отметив, что эти меры необходимы исключительно из соображений национальной безопасности.