В Брянске работники скорой помощи требуют встречи с руководством департамента здравоохранения. По словам медиков, их зарплата уменьшается, а число бригад сокращается. По данным городской администрации, фонд оплаты труда, наоборот, вырос.

Сотрудники провели собрание, чтобы обсудить возникшие проблемы. По словам руководителей станции скорой помощи, денег в организации не хватает, передает интернет-газета «Брянские новости». Планируется снизить стимулирующие выплаты. Медикам не хватает ни бригад, ни техники.