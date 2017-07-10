Поезд «Новосибирск–Владивосток» контейнером задел опору линии электропередачи, которая от удара сломалась. Сам контейнер повредился. На нечетном пути движение было остановлено.

Авария произошла в районе села Семисточный в Еврейской автономной области. Опора в результате столкновения сломалась и упала, сообщает ИА EAOMedia.

Контейнер, который задел опору, оказался погнут. Также его развернуло на площадке вагона. Сейчас движение поездов восстановлено.