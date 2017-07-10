На Ставрополье полицейский убил коллегу в ходе ссоры, переросшей в драку. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

По данным следствия, вечером в воскресенье на автодороге «Светлоград–Благодарный» подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим, который, возвращаясь с семьей с отдыха, согласился подвезти его до дома.

«В процессе ссоры мужчина ударил кулаком в лицо потерпевшего, в результате чего потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, потерпевший и подозреваемый являлись сотрудниками полиции. В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемого задержали. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.