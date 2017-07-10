В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка сделала серию снимков семейства амурских тигров, которые с удовольствием позировали на камеру. Милые фото порадовали пользователей социальных сетей.

В объектив камеры попали двое тигрят и их мама, которая прилегла отдохнуть от ночной охоты. Котята решили расправиться с камерой, активно ударяя лапами. Им удалось раскрыть камеру так, что карта памяти выпала. Сначала специалисты, которые прибыли на место, чтобы исправить ловушку, не поверили, что это сделали тигры, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Тигрятам, которых запечатлела фотоловушка, всего 4–5 месяцев. Свою силу они еще контролируют плохо, а борьба необходима им для тренировки охотничьих навыков и мышц. Тигрицу по снимкам узнали, у нее уже были трое котят в 2014 году. Сейчас все они взрослые особи: двое ушли в Китай, а один остался на границе.