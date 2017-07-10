Несколько человек пострадали в результате пожара в ТРЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве. Среди них — шестилетний ребенок, а также две женщины 23 и 27 лет.

На месте ЧП дежурят 11 карет скорой помощи, оказывается помощь пострадавшим, сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в торговом центре РИО на северо-востоке Москвы в понедельник, 10 июля. На месте ЧП работают 20 пожарно-спасательных подразделений. Из здания были эвакуированы посетители и персонал. Пожару присвоен второй уровень сложности.

Тушением пожара руководит глава столчиного главка МЧС Илья Денисов.