Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» пройдет в Туле 18–23 июля. Девятый по счету смотр станет самым масштабным. Мероприятие поддержал глава администрации города Евгений Авилов. Фестиваль проводится на средства из муниципального бюджета, а также на деньги спонсоров.

Девиз события гласит: «Живи с улыбкой!». Организаторы заявляют о рекордном числе участников. Ожидается приезд более 500 артистов, музыкантов, перформеров из 10 городов России и 8 стран мира. Это 53 коллектива, в том числе 10 — из Тулы, передает ИА «Тульские новости».

За годы существования стала шире география уличных театров, которые выступают в столице региона. В этом году город посетят гости из Франции, Польши, Израиля, Испании, Италии, США, Беларуси и российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Видное, Смоленск, Казань, Уфа, Нижний Новгород и др.