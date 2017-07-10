Волонтерский лагерь «Ветер перемен-2017» заработал в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае.

В рамках десятого, юбилейного сезона молодым добровольцам из Москвы, Томска, Иркутска, Новосибирска и Барнаула предстоит обустроить экологическую тропу на озеро Радужное, промаркировать туристические маршруты вдоль хребта Ергаки, обновить указатели, отремонтировать места отдыха, очистить территорию от мусора, а скалы в Каменном городке от надписей, оставленных туристами, сообщает ИА «Наш Красноярский край».

Волонтерский лагерь находится в научном стационаре, в хозяйственной части природного парка. Природный парк «Ергаки» располагается на юге Красноярского края в Саянах. Как особо охраняемая природная территория природный парк был организован 4 апреля 2005 года. Его площадь составляет примерно 343 тыс. га.