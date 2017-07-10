Участники переговоров по Сирии в Женеве могут обсудить создание новой конституции САР или пересмотр действующего основного закона. Об этом в понедельник заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Мы можем обсуждать два или три подхода. Это рассмотрение нынешней конституции, ее изменение, подгон под реалии, или процесс, который приведет к созданию новой конституции», — пояснил спецпосланник международной организации. По его словам, стороны могут согласовать один из двух вариантов или промежуточный вариант.

Стаффан де Мистура также отметил, что в технических дискуссиях по этому вопросу со стороны оппозиции в них участвуют представители делегаций Высшего комитета по переговорам, платформ «Москва» и «Каир».