Пожар произошел в торговом центре РИО на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Сигнал о возгорании на Дмитровском шоссе, 136А, корпус 1 поступил на пункт дежурного в понедельник, 10 июля, в 17:39. Пожар произошел на втором этаже здания, наблюдается густой черный дым. По предварительной информации, в здании могла не сработать система дымоудаления, из-за чего возникло плотное задымление, сообщает ТАСС.

На месте ЧП работают 20 пожарно-спасательных подразделений. Из здания были эвакуированы посетители и персонал. Сведений о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй, повышенный, ранг сложности, сообщает сетевое издание m24.ru.