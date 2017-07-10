36-летний житель города Волгограда обвиняется в пяти эпизодах сексуальной связи с 11-летним мальчиком. СУ СКР по Волгоградской области собрало доказательную базу и после утверждения прокуратурой Тракторозаводского района передало дело в суд.

По данным следствия, обвиняемый познакомился с подростком в феврале 2016 года. Мальчик подрабатывал на парковке, где протирал фары автомобилей. Мужчина воспользовался его услугой, а затем обменялся с ребенком номерами телефонов и регулярно созванивался, сообщает novostivolgograda.ru.

Весной 2016 года мальчик ушел из дома после ссоры с родителями. Он позвонил обвиняемому, который предложил подростку переночевать у него. В квартире злоумышленник, воспользовавшись малолетним возрастом потерпевшего и его доверчивостью, совершил действия сексуального характера в отношении ребенка. Впоследствии это повторилось неоднократно. Таким образом обвиняемый наказывал подростка за плохое поведение.

Мальчик воспитывался в неблагополучной семье, которая находилась на специализированном учете в органах системы профилактики. Обвиняемый свою вину в содеянном признал полностью еще на стадии расследования.