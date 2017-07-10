На фестивале оладий в Курске был установлен мировой рекорд — за семь часов участники фестиваля напекли 5121 лепешку из муки. Волонтеры раздавали гостям праздника перчатки и тесто, а некоторым помогали в процессе жарки.

Как сообщает «Курская правда», первоначально планировалось напечь не менее 3 тыс. оладушек. Такое количество было необходимо для установления рекорда. Заявка была направлена в агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». В итоге план удалось перевыполнить.

Жюри фестиваля выбрало победителей конкурса профессионального мастерства поваров. Они определялись в трех номинациях: «Овощные оладьи», «Традиционные оладьи» и «Авторские оладьи». Причем участие в конкурсе наравне с известными кулинарами принимали и студенты. Их работы были отмечены специальным призом.