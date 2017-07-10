Фестиваль напитков «АлтайФест» пройдет в текущем году на Завьяловских озерах в Алтайском крае.

Как сообщает altapress.ru, праздничные программы пройдут на всех крупных туристических площадках Завьяловского района. Участников мероприятия ждут развлекательные программы, танцевальные марафоны, мастер-классы и различные шоу.

Болельщиков и спортсменов ждут показательные выступления на ринге и пляжные командные соревнования. Для ценителей красоты будет организована ярмарка ремесленников. Любители художественного креатива смогут проявить себя на фестивале красок «Холи». Праздничные мероприятия завершатся салютом.

Фестиваль «АлтайФест» — аналог всемирно известного фестиваля Oktoberfest, который ежегодно проводится в начале осени в Мюнхене.