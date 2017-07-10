Власти Украины собираются выделить более $60 млн для закупки вооружения и техники, сообщил президент республики Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Украинский лидер пояснил, что на эти цели будет направлена значительная часть средств от перевыполнения бюджета. «Среди прочего 1 млрд 600 млн гривен (около $61,5 млн) будут направлены на закупку новейшего вооружения и военной техники», — приводит слова президента его пресс-служба.

Кроме того, руководство страны планирует наладить производство новейших ракет и бронетехники, в том числе танков «Оплот». Глава государства также поставил задачу усилить системы радиоэлектронной борьбы и системы новейших модернизированных беспилотников.