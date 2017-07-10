Футболисты Илья Кутепов и Артем Ребров официально продлили контракты с московским клубом «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Документ предполагает, что Кутепов сможет выступать за красно-белых до конца июня 2021 года. Соглашение с Ребровым будет действовать до лета 2020 года.

Ранее «Известия» писали о том, что «Спартак» намерен продлить контракт с Ребровым. Как сообщал источник «Известий» в клубе, руководство «Спартака» рассчитывает на сокращение зарплаты Реброва на 20–30%. При этом бонусная часть договора, вероятнее всего, останется неизменной.