Наличие пломбира литовского производства под названием «Советский пломбир» в деревенском магазине в Литве сочли «советской пропагандой».

Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель Гиедрюс Друктяйнис. По его словам, он поехал 6 июля в Девянишкес спеть литовский гимн в день коронации Миндаугаса и увидел на прилавке местного магазина «Советский пломбир». При этом он отметил, что производителем лакомства является литовская компания Art Glacio.

В итоге мужчина пристыдил литовцев. «Я понял, что закон о советской и нацистской символике здесь не работает, но как же вам не стыдно, литовцы?» — написал Друктяйнис в своем посте.

По словам главы Art Glacio Арунаса Симучиса, «Советский пломбир» готовили для экспорта.