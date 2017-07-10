Авария с участием пассажирского автобуса «ПАЗ» и грузовика «ЗИЛ» произошла в понедельник в 13.30 на 12-м км автодороги «Узловая–Епифань» под Тулой. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором в момент ДТП находились 11 человек, не справился с управлением и врезался в «ЗИЛ», стоявший на обочине. Двух пассажиров на скорой помощи госпитализировали, трое пассажиров грузовика обратились за медицинской помощью самостоятельно. В ведомстве отметили, что детей среди пострадавших не было.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей аварии, пишет сайт «Комсомольской правды» в Туле.