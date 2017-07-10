Счетная палата России предупредила о мошенниках, которые представляются «сотрудниками компенсационного отдела» контрольного органа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно о пенсионерке из города Киров, которая стала жертвой таких злоумышленников, заявивших, что они якобы являются сотрудниками контрольного органа.

«По информации СМИ, якобы «сотрудник Счетной палаты» сообщил пожилой женщине, что денежные средства для выплаты компенсации в размере порядка 580 тыс. рублей уже зарезервированы на специальных счетах, но для их получения необходимо оплатить страховой взнос в размере 10% от причитающейся суммы компенсационных выплат», — говорится в сообщении.

В Счетной палате отмечают, что в ведомстве не существует «компенсационного отдела» и подобные вопросы не входят в компетенции контрольного органа.

В случае звонка злоумышленников Счетная палата рекомендует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.