Петербургский футбольный клуб «Зенит» близок к покупке защитника «Сан-Пауло» Родриго Кайо. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, команда уже согласовала с игроком условия соглашения. Оно будет рассчитано на четыре года. Зарплата составит €1,8 млн и бонусы.

Также сообщается, что трансферная стоимость футболиста составит около €15 млн. Кроме того, €5 млн будут выплачены «Сан-Пауло» в качестве бонусов.

Ожидается, что все детали будут урегулированы к четвергу.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram