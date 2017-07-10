Центральный районный суд Воронежа признал виновным руководителя местной коммерческой организации Сергея Калашникова в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Обвиняемого приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в 2012 году Калашников сообщил предпринимателям о наличии у него права на разработку месторождения щебня и приобретении необходимой техники. Обвиняемый предложил партнерам вложиться в этот проект. Бизнесмены передали Калашникову денежные средства, однако обвиняемый не приобрел необходимого дорогостоящего оборудования и к добыче щебня не приступил. Обманным путем Калашников присвоил свыше 30 млн рублей, передает ИА «Абирег».

Название коммерческой фирмы в надзорном ведомстве не сообщили. Однако, по данным системы данных «СПАРК-Интерфакс», в 2012 году Сергей Калашников фигурировал в числе руководителей ООО «Стройсантехмонтаж» — компании, имеющей с 2009 года лицензию на разработку недр.