Власти Украины намерены выделить около $54 млн на производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко на заседании СНБО, сообщает «РИА Новости».

По словам украинского лидера, он внес предложение о строительстве завода в соответствии со стандартами НАТО, что обеспечит совместимость боеприпасов.

«Это даст возможность не просто собирать боеприпасы, а обеспечить изготовление боеприпасов уже из отечественного сырья», — подчеркнул Петр Порошенко.