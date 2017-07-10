В Тамбовской области начался капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в программу этого года. Из-за нового порядка отбора подрядчиков сроки начала работ немного сдвинулись. На данный момент работы ведутся в Котовске и Кирсанове, а также Первомайском, Моршанском и Староюрьевском районах. В Инжавино работы уже завершены, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ремонт кровли является одним из самых популярных и востребованных работ. В этом году крыши будут отремонтированы в 83 многоквартирных домах, инженерные системы — в 49 зданиях. В 21 доме приведут в порядок фасады. Особое внимание уделяется лифтовому оборудованию.

В 2017 году в Тамбовской области будет отремонтировано 164 дома в 33 муниципалитетах. На капремонт направлено 408 млн рублей. В приемке многоквартирных зданий будут участвовать представители прокуратуры. Такая схема работы показала эффективность при реализации прошлогодней программы, отмечают власти. Серьезных нарушений при капремонте ранее не было выявлено. Собираемость взносов среди жителей Тамбовской области достигает 87%, это один из лучших показателей в стране. При этом долг населения в феврале насчитывал 76 млн рублей.