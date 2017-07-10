Следователи проводят проверку по факту падения трехлетнего ребенка с лестницы на подземной парковке в Москве. Ребенок в это время был с родителями.

Инцидент произошел 20 июня на стоянке на улице Покрышкина. Малыш оступился и упал в лестничный проем. Мальчика госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает портал «Подмосковье сегодня».