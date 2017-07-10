В Сарапуле на острове Пляж на Каме четверо взрослых и 17 детей застряли из-за плохой погоды. Группу людей эвакуировали теплоход и баржа для спасения местных жителей.

Сообщение поступило от работника Нижнекамских водных путей, который является родителем одного из детей. Днем 6 июля после ухудшения погодных условий и невозможности самостоятельно переправиться на лодках несколько родителей, тренер по карате и группа детей запросили помощи с переправой. Как сообщает ИА «Сусанин», прибывшие на место спасатели обнаружили девять палаток, продукты питания и выяснили, что группа находится на острове со 2 июля.

Всю группу доставили в город Сарапул. Сейчас правоохранительные органы намерены провести соответствующие следственные действия по произошедшему. Комиссия признала организацию таких палаточных лагерей недопустимой.