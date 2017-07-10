Власти Украины намерены ввести биометрический контроль для иностранных граждан, въезжающих в страну. Об этом сообщил в понедельник президент республики Петр Порошенко на заседании СНБО в понедельник.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», — приводит слова украинского лидера его пресс-служба.

По его словам, эти меры будут способствовать борьбе с терроризмом и найдут понимание и поддержку в обществе. «Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию», — пояснил президент, отметив, что его поручения по подготовке соответствующих проектов документов уже были выполнены.