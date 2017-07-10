Украинские власти не могут юридически доказать присутствие российских военных на территориях Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука изданию «Апостроф».

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии», — приводит его слова «Газета.ру». Чиновник также добавила, что юридически говорить об оккупации Донбасса нельзя. На востоке Украины «нет российских органов власти», заметил он.