Столкновение автобуса и грузовика в Тульской области могло произойти из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

10 июля, на 2 км автодороги «Узловая-Епифань» столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и грузовик ЗИЛ. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине ЗИЛ.

Двух пострадавших в ДТП доставили в медицинское учреждение, еще троим медпомощь была оказана на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.