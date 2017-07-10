Водитель автобуса мог не справиться с управлением в ДТП под Тулой
Столкновение автобуса и грузовика в Тульской области могло произойти из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
10 июля, на 2 км автодороги «Узловая-Епифань» столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и грузовик ЗИЛ. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине ЗИЛ.
Двух пострадавших в ДТП доставили в медицинское учреждение, еще троим медпомощь была оказана на месте.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.