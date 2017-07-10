По всем дорогам, пострадавшим от подтоплений в Новгородской области, возобновилось движение. Об этом сообщило областное правительство.

На 30 июня 22 магистрали в трех районах области были признаны аварийными из-за ливней и последующего разлива рек и водоемов. Несколько населенных пунктов оказались отрезанными от транспортного сообщения. Произошло подтопление жилых домов. В Новгородской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Восстановительные работы проводились круглосуточно, отмечает ИА FlashNord.

Ущерб, нанесенный непогодой хозяйству региона, оценит специально созданная комиссия, в работе которой принимают участие эксперты Росавтодора. Областному дорожному фонду из федерального бюджета могут быть выделены дополнительные средства на устранение последствий подтопления в размере 1 млрд 250 млн рублей.