Американский лидер Дональд Трамп назвал «стандартной практикой» то, что его дочь Иванка заняла место отца на одних из переговоров в рамках саммита G20.

Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Когда я покинул конференц-зал для встречи с (руководством) Японии и других стран, я попросил Иванку занять мое место. Стандартная практика. Ангела М. (Меркель. — Ред.) согласна с этим», — написал президент США, сообщает «Газета.ру».

Иванка Трамп заменила президента США на рабочей сессии в субботу, 8 июля. СМИ распространили ее фото в окружении мировых лидеров, что вызвало многочисленную критику в адрес дочери Трампа.