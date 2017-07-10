Седьмую по счету мечеть в Москве открыли недалеко от метро «Бунинская аллея». Об этом сообщили в понедельник в местной религиозной организации «Милость», входящей в состав Духовного управления мусульман России во главе с муфтием Равилем Гайнутдином.

Мечеть построили на частном землевладении, передает «Интерфакс». Здание способно вместить до тысячи человек. Внутри заканчиваются отделочные работы, минарета у мечети пока нет, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Напомним, в Москве на данный момент функционируют шесть мечетей: Соборная в Мещанском районе, Мемориальная в Парке Победы на Поклонной горе, Историческая в Замоскворечье, две мечети в Отрадном и одна — при резиденции посла Ирана.

Соборная мечеть, открывшаяся после реконструкции в сентябре 2015 года у станции метро «Проспект Мира» в Москве, стала крупнейшей в Европе. Площадь мечети увеличилась в 20 раз. Теперь она может вместить до 10 тыс. человек.

Отметим, в декабре 2012 года столичные власти опровергали сообщения о выделении участков под строительство новых мечетей в городе, включая территорию «новой Москвы».