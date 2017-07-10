Девушка погибла в автокатастрофе во время трансляции в соцсети Facebook. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в Чехии недалеко от села Обрнице. Погибшая девушка Николь Барабасова была пассажиркой автомобиля Volkswagen. Транспортным средством управляла ее подруга, которая не справилась с управлением, после чего машина врезалась в шумоизоляционную стену и перевернулась в воздухе. Скорость машины в момент аварии достигла 120 км/ч, сообщает сайт «Комсомольской правды». После ДТП трансляция продолжалась еще около 20 минут, на кадрах был виден ремень безопасности.

Николь погибла на месте, ее подруга была госпитализирована с травмой головы.