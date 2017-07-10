Рубль будет снижаться, однако предпосылок для резких колебаний курса национальной валюты нет, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Курс пошел ослабляться. Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния, не стоит», — сообщил министр журналистам.

По словам Максима Орешикина, траектория движения курса ожидается на уровне между прогнозом по среднегодовому курсу в апреле, который был снижен до 64,4 рубля, и прогнозом Минэкономразвития на конец года — около 68 рублей за доллар.