Орешкин: резкого снижения рубля не ожидается, но валюта будет слабеть
Рубль будет снижаться, однако предпосылок для резких колебаний курса национальной валюты нет, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«Курс пошел ослабляться. Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния, не стоит», — сообщил министр журналистам.
По словам Максима Орешикина, траектория движения курса ожидается на уровне между прогнозом по среднегодовому курсу в апреле, который был снижен до 64,4 рубля, и прогнозом Минэкономразвития на конец года — около 68 рублей за доллар.