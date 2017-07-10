В Курском районе полицией было уничтожено 300 кв. м конопли. По данным ведомства, на этой территории располагались 8 тыс. кустов запрещенного растения.

На данный момент не уточняется, откуда полиции Курска стало известно о наркотическом поле. Однако сотрудники ведомства выехали в Курский район и установили, что на месте действительно произрастает большое количество марихуаны. Как сообщает KurskCitu.ru, поле с коноплей сожгли.

Сейчас сотрудниками городского УМВД проводится проверка по факту обнаружения такого объема наркотических растений. Вопрос о привлечении виновных лиц будет рассматриваться в случае, если выяснится, что марихуана культивировалась неизвестными лицами для личного употребления или продажи.