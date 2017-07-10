Российский прокат после первых выходных возглавил фильм «Человек-паук: Возвращение домой». Всего за первую неделю картина собрала $257 млн: $117 млн — в домашнем прокате и $140 млн — в мировом.

При этом бюджет картины составил $175 млн, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Фильм — результат первой совместной работа кинокомпаний Sony и Marvel Studios. Роль Питера Паркера исполнил актер Том Холланд. Ранее Человека-паука играли американский актер Тоби Магуайр и британский актер Эндрю Гарфилд.