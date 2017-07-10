Открытие первого в Крыму замка чая запланировано в Феодосии на 12 июля. В рамках мероприятия пройдет чайная церемония, дегустация самого большого круассана и показ кино под открытым небом.

Как рассказала ИА «Крыминформ» ведущая церемонии открытия Кристина Подберецкая, сам замок представляет сооружение в виде огромного чайника. Там регулярно будут проходить чайные церемонии. Рядом расположена открытая площадка, где будут устраивать киносеансы.

Что касается круассана, который испекут к открытию замка феодосийские кондитеры, то его размер будет около одного метра. Организаторы мероприятия не уточнили, планируют ли они устанавливать рекорд, выпекая подобное мучное изделие.

Вход на церемонию открытия замка будет бесплатным, а вот зарегистрировать брак на площадке перед замком с видом на море предлагается уже за деньги.