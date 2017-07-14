Футбол. Суперкубок России. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва)

Предстоящий сезон в РФПЛ откроется матчем между действующим чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка России «Локомотивом». Игра за Суперкубок станет разогревом к национальному первенству, которое стартует уже на следующий день.

В прошедшее межсезонье красно-белые ограничились покупкой лишь одного игрока, но при этом переподписали контракты с вратарем Артемом Ребровым, защитником Ильей Кутеповым, нападающим Зе Луишем и полузащитником Романом Зобниным. Последний получил серьезную травму в контрольном матче с Венгрией и вряд ли выйдет на поле в ближайшее время. «Локомотив» также не отличался активностью на трансферном рынке, но сумел продлить аренду нападающего Ари, принадлежащего «Краснодару», а также выкупить у «Рубина» защитника Соломона Кверквелию. Оба отыграли весеннюю часть чемпионата за «железнодорожников» на правах аренды и стали одними из главных героев Кубка России.

14 июля, 21:30. Стадион «Локомотив» в Черкизово. Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. Первый тур. «Рубин» (Казань) – «Краснодар»

Центральным матчем выходных в стартующем первенстве премьер-лиги станет встреча двух команд, в последние сезоны регулярно выступающих в еврокубках и по своему потенциалу способных бороться за самые высокие места, но постоянно до них не дотягивающих.

«Рубин» после провального прошлого сезона радикально перестроил свою работу, сменив тренерский штаб и руководство, а также объявив о предстоящем переходе клуба из муниципальной собственности под управление ГК «ТАИФ». Знаковым событием для казанцев стало возвращение на пост наставника команды Курбана Бердыева, который считается творцом главных успехов в истории команды. «Краснодар» также прошел предыдущий сезон очень неровно, лишь в последнем туре добившись права выступать в Лиге Европы. Сейчас клуб Сергея Галицкого планирует реабилитироваться после невнятных выступлений в последние месяцы.

16 июля, 16:30. Стадион «Казань Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание

На проходящем раз в два года чемпионате мира по водным видам спорта сборная России в состоянии гарантировать себе как минимум три золотые медали за счет выступлений наших синхронисток. В первые дни турнира пройдут соревнования среди солисток и дуэтов. В соло страну представит Светлана Колесниченко, она же выступит в паре с Александрой Пацкевич в соревновании дуэтов. Также в групповых упражнениях выступят Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Анастасия Баяндина, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар и Вероника Калинина. Запасными в команде числятся Варвара Субботина и Анастасия Архиповская.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

15 июля, 12:00, соло. 16 июля, 12:00, дуэты. Международный плавательный центр Dagály Swimming Complex (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде

В плавании в последние годы основные успехи нашей команды случаются именно в соревнованиях на открытой воде. Главной звездой сборной России на предстоящем мировом первенстве будет Евгений Дратцев, серебряный призер ЧМ-2007 в Мельбурне в заплыве на 5 км.

В Будапеште он выступит на дистанциях 10 и 25 км. В «пятерке» у мужчин нашу страну представят Кирилл Абросимов и Кирилл Беляев. В женской «десятке» за Россию выступят Анастасия Крапивина и Дарья Кулик.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

15 июля, 11:00, мужчины, 5 км. 16 июля, 11:00, женщины, 10 км. Озеро Балатон (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Волейбол. Женщины. Гран-при. Второй этап

Сборная России крайне неудачно начала Гран-при нынешнего сезона. На первом этапе в Китае подопечные Владимира Кузюткина проиграли все три игры с минимальным перевесом, оказав достойное сопротивление сильным соперникам в лице хозяек площадки, а также сборных США и Италии. Поправить положение можно будет на домашнем этапе в Калининграде, где российскую команду ждут оппоненты попроще: Доминиканская Республика, Бельгия и Нидерланды. Для того чтобы сохранить шансы на попадание в финальный этап, россиянкам желательно выиграть все три игры.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

14 июля, 20:10, Россия – Доминиканская Республика. 15 июля, 20:10, Россия–Бельгия. 16 июля, 20:10, Россия–Нидерланды. Стадион «Янтарный» (Калининград). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Игра»

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