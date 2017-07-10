Генсек НАТО Йенс Столтенберг сравнил проблему коррупции на Украине с раковой опухолью и заявил, что властям страны следует избавиться от нее, чтобы добиться существенных изменений. Об этом глава Североатлантического альянса сообщил во время выступления в Верховной раде в понедельник.

«Она [Украина] должна укрепить свои институции и избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупция, инерция и противодействие реформам стоят на пути настоящих изменений», — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает Украину, но Киеву необходимо еще многое сделать для полноценного использования потенциала страны.

«Украине крайне необходимы современные и эффективные вооруженные силы, мощные и подотчетные демократические институции, сильные и подотчетные демократические лидеры», — заявил генсек альянса.

Ранее Йенс Столтенберг принял участие в церемонии открытия в Киеве нового здания представительства НАТО на Украине.