Детей из затопленных поселков Среднеколымского района правительство Якутии оставит в детских лагерях на вторую смену. Об этом сообщил первый заместитель председателя республики Алексей Колодезников.

Всего на отдых из наиболее затопленных поселков было заблаговременно отправлено 195 детей. На их отправку в общей сложности потратили 30 млн рублей, а также 48 млн рублей направили на материальные выплаты пострадавшим. Как сообщает ИА SakhaNews, на помощь в просушке домов в село Березовка также отправили 20 студентов.

Как ранее сообщали «Известия», дети из подтопленного села Березовка в Якутии получили бесплатные путевки в летние лагеря. Руководство республики приняло решение направить дополнительные средства на обеспечение путевками 66 детей. Предполагается, что они смогут отдохнуть в летние каникулы в детских лагерях в Якутске и других городах России. Помимо этого, власти обеспечили проезд родителей детей до столицы республики.