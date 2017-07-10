Власти Тамбовской области рассчитывают на получение субсидий из федерального бюджета для строительства трех крупнейших спортивных объектов. Заявки на участие в федеральной программе поданы на 2018 год.

Как сообщает «Тамбовский курьер», речь идет о строительстве плавательного бассейна в Котовске и двух физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) в Рассказово и Мичуринске.

Отмечается, что к настоящему времени проектно-сметная документация будущих спортивных сооружений разработана. В случае выделения средств для региона спортивные объекты намерены ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.